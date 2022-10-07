"Укрзалізниця" запускає поїзд за маршрутом Харків-Ізюм: названо дату

"Укрзалізниця" з 10 жовтня запускає щоденні рейкові автобуси за маршрутами Харків – Ізюм – Харків та Ізюм – Балаклія – Ізюм.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури України.