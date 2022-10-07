"Укрзализныця" запускает поезд по маршруту Харьков-Изюм: названа дата
"Укрзализныця" с 10 октября запускает ежедневные рельсовые автобусы по маршрутам Харьков – Изюм – Харьков и Изюм – Балаклея – Изюм.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.
Восстановление железнодорожного сообщения с Изюмом стало возможным благодаря ежедневной оперативной работе взрывотехников и железнодорожников. В короткие сроки было устранено около 25 повреждений путей, шпал, стрелочных переводов. В настоящее время около 100 железнодорожников и более 10 единиц спецтехники восстанавливают железнодорожную инфраструктуру в Харьковской области.
- Пригородный поезд №6403/6404, который будет соединять Харьков и Изюм, будет отправляться из Харькова в 07:00 и прибывать в Изюм в 10:47. Из Изюма поезд будет отправляться в 17:02 и прибывает в Харьков в 20:48.
- Поезд №6602/6603, соединяющий Балаклею и Изюм, будет отправляться из Изюма в 10:59, а прибывать в Балаклею в 12:29. Из Балаклеи поезд будет отправляться в 15:08 и прибывать на станцию Изюм в 16:38.
Напомним, 15 сентября "Укрзализныця" возобновила железнодорожное сообщение с деоккупированной Балаклеей. В этот день в освобожденный город приехал первый поезд с пассажирами.
Также ранее сообщалось, что "Укрзализныця" возобновила курсирование поезда №745/746 сообщением Киев - Славсько.
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