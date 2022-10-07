ua ru
Пт, 07 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Укрзализныця" запускает поезд по маршруту Харьков-Изюм: названа дата

Новина українською →
Харків, Пятница 07 октября 2022 18:00
"Укрзализныця" запускает поезд по маршруту Харьков-Изюм: названа дата Фото: поезд Харьков-Изюм начнет ездить с 10 октября (uz.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

"Укрзализныця" с 10 октября запускает ежедневные рельсовые автобусы по маршрутам Харьков – Изюм – Харьков и Изюм – Балаклея – Изюм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.

Восстановление железнодорожного сообщения с Изюмом стало возможным благодаря ежедневной оперативной работе взрывотехников и железнодорожников. В короткие сроки было устранено около 25 повреждений путей, шпал, стрелочных переводов. В настоящее время около 100 железнодорожников и более 10 единиц спецтехники восстанавливают железнодорожную инфраструктуру в Харьковской области.

  • Пригородный поезд №6403/6404, который будет соединять Харьков и Изюм, будет отправляться из Харькова в 07:00 и прибывать в Изюм в 10:47. Из Изюма поезд будет отправляться в 17:02 и прибывает в Харьков в 20:48.
  • Поезд №6602/6603, соединяющий Балаклею и Изюм, будет отправляться из Изюма в 10:59, а прибывать в Балаклею в 12:29. Из Балаклеи поезд будет отправляться в 15:08 и прибывать на станцию ​​Изюм в 16:38.

Напомним, 15 сентября "Укрзализныця" возобновила железнодорожное сообщение с деоккупированной Балаклеей. В этот день в освобожденный город приехал первый поезд с пассажирами.

Также ранее сообщалось, что "Укрзализныця" возобновила курсирование поезда №745/746 сообщением Киев - Славсько.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Харьков
NEWS
Рада назначила нового главу Нацбанка
Рада назначила нового главу Нацбанка
DAILY
Широкий фронт. Как Украина вытесняет россиян на юге и востоке
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Широкий фронт. Как Украина вытесняет россиян на юге и востоке