"Укрзализниця" закончила ремонт возле Решетиловки, движение поездов возобновили

"Укрзализниця" закончила ремонт возле Решетиловки в Полтавской области, где произошла авария на переезде . Также известно, что поезда на этом участке железной дороги ходят в обычном режиме и без опозданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АО "Укрзализниця" .

Компания сообщает, что ремонтные работы на участке, где столкнулись товарный поезд и грузовой трейлер, уже завершены. Поэтому теперь поезда будут ездить без опозданий.

"Укрзализныця завершила ремонтные работы возле станции Решетиловка, где на регулируемом переезде произошло столкновение поезда и грузового трейлера. Все поезда следуют участком без опозданий", - говорится в сообщении.

Также "Укрзализныця" благодарит железнодорожников за быструю и слаженную работу, а пассажиров - за терпение и призывает водителей быть внимательнее на переездах.