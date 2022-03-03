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"Укрзализниця" выделила 20 вагонов-рефрижераторов для вывоза погибших россиян

Автор: Артем Горовенко

"Укрзализныця" выделила 20 вагонов-рефрижераторов для вывоза россиян, погибших в войне России против Украины. Вагоны будут загружаться на пяти станциях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

Сообщается, что Вооруженным силам Украины направили 20 вагонов-рефрижераторов для вывоза 200-х российской армии со станции Фастов, Одесса-Застава, Подольск, Мерефа, Запорожье.

"Грузоподъемность одного вагона-рефрижератора 50 тонн, то есть сможем вывезти 10 тысяч убитых солдат русской оккупационной армии. В настоящее время вагоны уже находятся на станциях в ожидании полной погрузки", - говорится в сообщении.

Вагоны будут задействованы исключительно для перевозки убитых оккупантов российской армии. Погибшие украинские солдаты эвакуируются силами ВСУ, без применения подвижного состава "Укрзализныци".

Напомним, ранее сообщалось, что за неделю войны погибли около 9000 российских военных.

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УкрзализныцяВойна России против Украины