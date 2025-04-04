"Укрзалізниця" відновила ще один з онлайн-сервісів: які функції працюють

"Відсьогодні вже доступний особистий кабінет клієнта на е.Портал УЗ-Карго з сервісом оформлення перевізних документів", - сказано у повідомленні.

У компанії зазначили, що все ще недоступна можливість здійснювати перевезення за електронною накладною. Тож перевезення тимчасово здійснюються за паперовими накладними.

Відновлення роботи "Автоматизованої системи керування вантажними перевезеннями" вже завершальному етапі. Її планують запустити до 9 квітня.

Після її відновлення стануть доступні:

контроль за балансом коштів на особових рахунках (оперативне сальдо);

⁠видача переліків списання коштів з особових рахунків відправників;

⁠надання інформації з дислокації вантажних вагонів на мережі АТ "Укрзалізниця";

⁠планування перевезень.

"Кількість сервісів на е.Портал УЗ-Карго поступово буде збільшуватися. Зокрема, сервіси з підписання договорів та ведення претензійно-позовної роботи очікуються в другій декаді квітня", - повідомили в компанії.

Кібератака на "Укрзалізницю"

Наприкінці березня "Укрзалізниця" зазнала масштабної кібератаки, яка призвела до значних збоїв у системах онлайн-продажу квитків та сервісах замовленнях послуг.