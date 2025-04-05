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"Укрзалізниця" відновила ще низку сервісів: що стало доступно

Фото: "Укрзалізниця" (facebook.com_Ukrzaliznytsia)
Автор: Владислава Ткаченко

Після кібератаки "Укрзалізниці", відновили низку сервісів для пасажирів та залізничників. Тепер знову доступні сайти для замовлення квитків та розклади.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" відновила кілька важливих онлайн-ресурсів, які значно полегшують подорожі та допомагають залізничникам.

Тепер користувачі можуть знову скористатися наступними сайтами:

Також відновлено сайти:

Для пасажирів також повернули напрямок руху поїзда Інтерсіті+ в мобільному застосунку "Укрзалізниці".

Кібератака на "Укрзалізницю"

Нагадаємо, минулого місяця "Укрзалізниця" постраждала від масштабної кібератаки, яка спричинила збої в онлайн-продажу квитків та сервісах замовлення послуг.. Після майже 90 годин роботи компанія змогла відновити основні функції.

Наразі відновлено інтеграцію "Укрзалізниці" з платформою "Армія+" для продажу квитків зі спецрезерву для військових. Також відновлено моніторинг та автоматичний викуп квитків через мобільний додаток і офіційний сайт.

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УкрзалізницяКібератака