"Укрзалізниця" відновила ще низку сервісів: що стало доступно
Після кібератаки "Укрзалізниці", відновили низку сервісів для пасажирів та залізничників. Тепер знову доступні сайти для замовлення квитків та розклади.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Укрзалізниці".
"Укрзалізниця" відновила кілька важливих онлайн-ресурсів, які значно полегшують подорожі та допомагають залізничникам.
Тепер користувачі можуть знову скористатися наступними сайтами:
- Сайт замовлення пасажирських сервісів – services.uz.gov.ua
- Сайт зручних розкладів та стиковок для повернення додому залізницею – uz-vezemo.uz.gov.ua
- Сайт Київської кільцевої електрички – kyivcityexpress.uz.gov.ua
- Сайт з розкладами приміських поїздів – swrailway.gov.ua/timetable/eltrain
Також відновлено сайти:
- Сайт для ветеранів та ветеранок-залізничників – veteran.uz.gov.ua
- Сайт програми "Залізна родина" – zalizna-rodyna.uz.gov.ua
Для пасажирів також повернули напрямок руху поїзда Інтерсіті+ в мобільному застосунку "Укрзалізниці".
Кібератака на "Укрзалізницю"
Нагадаємо, минулого місяця "Укрзалізниця" постраждала від масштабної кібератаки, яка спричинила збої в онлайн-продажу квитків та сервісах замовлення послуг.. Після майже 90 годин роботи компанія змогла відновити основні функції.
Наразі відновлено інтеграцію "Укрзалізниці" з платформою "Армія+" для продажу квитків зі спецрезерву для військових. Також відновлено моніторинг та автоматичний викуп квитків через мобільний додаток і офіційний сайт.
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