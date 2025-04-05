"Укрзализныця" возобновила еще ряд сервисов: что стало доступно

После кибератаки "Укрзализныци" возобновила ряд сервисов для пассажиров и железнодорожников. Теперь снова доступны сайты для заказа билетов и расписания.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци" .

Для пассажиров также вернули направление движения поезда Интерсити+ в мобильном приложении "Укрзализныци".

Теперь пользователи могут снова воспользоваться следующими сайтами:

"Укрзализныця" возобновила несколько важных онлайн-ресурсов, которые значительно облегчают путешествия и помогают железнодорожникам.

Кибератака на "Укрзализныцю"

Напомним, в прошлом месяце "Укрзализныця" пострадала от масштабной кибератаки, которая вызвала сбои в онлайн-продаже билетов и сервисах заказа услуг. После почти 90 часов работы компания смогла восстановить основные функции.

Сейчас восстановлена интеграция "Укрзализныци" с платформой "Армия+" для продажи билетов из спецрезерва для военных. Также восстановлен мониторинг и автоматический выкуп билетов через мобильное приложение и официальный сайт.

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