"Укрзализныця" возобновила еще ряд сервисов: что стало доступно
После кибератаки "Укрзализныци" возобновила ряд сервисов для пассажиров и железнодорожников. Теперь снова доступны сайты для заказа билетов и расписания.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци".
"Укрзализныця" возобновила несколько важных онлайн-ресурсов, которые значительно облегчают путешествия и помогают железнодорожникам.
Теперь пользователи могут снова воспользоваться следующими сайтами:
- Сайт заказа пассажирских сервисов - services.uz.gov.ua
- Сайт удобных расписаний и стыковок для возвращения домой по железной дороге - uz-vezemo.uz.gov.ua
- Сайт Киевской кольцевой электрички - kyivcityexpress.uz.gov.ua
- Сайт с расписаниями пригородных поездов - swrailway.gov.ua/timetable/eltrain
Также восстановлены сайты:
- Сайт для ветеранов и ветеранок-железнодорожников - veteran.uz.gov.ua
- Сайт программы "Железная семья" - zalizna-rodyna.uz.gov.ua
Для пассажиров также вернули направление движения поезда Интерсити+ в мобильном приложении "Укрзализныци".
Кибератака на "Укрзализныцю"
Напомним, в прошлом месяце "Укрзализныця" пострадала от масштабной кибератаки, которая вызвала сбои в онлайн-продаже билетов и сервисах заказа услуг. После почти 90 часов работы компания смогла восстановить основные функции.
Сейчас восстановлена интеграция "Укрзализныци" с платформой "Армия+" для продажи билетов из спецрезерва для военных. Также восстановлен мониторинг и автоматический выкуп билетов через мобильное приложение и официальный сайт.
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