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"Укрзалізниця" у вересні 2022 року скоротила експортні перевезення руди на 28,6%

Фото: "Укрзалізниця" у вересні 2022 року скоротила експортні перевезення руди на 28,6% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

"Укрзалізниця" у вересні 2022 року скоротила експортні перевезення залізної та марганцевої руди на 28,6% порівняно з попереднім місяцем - до 1 млн т. У порівнянні із серпнем 2021 року перевезення руди скоротилися на 71,4%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Так, у січні-вересні 2022 року українські видобувні компанії відвантажили за кордон залізницею 19,8 млн т руди. Це на 40% менше, ніж за аналогічний період 2021-го

Загалом з початку війни (березень-вересень 2022 року) УЗ перевезла 12,1 млн т залізної руди, тоді як за січень-лютий цього ж року цей показник склав 7,64 млн т. Усього за підсумками 9 місяців 2022 року УЗ перевезла 117,8 млн т вантажів, що на 48,7% менше, ніж у січні-вересні 2021 року.

Нагадаємо, на початку року "Укрзалізниця" підвищила тарифи на залізничні перевезення одразу на 70%. Українські підприємства ГМК, своєю чергою, закликали компанію не підвищувати тарифи, оскільки логістика, яка подорожчала в 3-4 рази, зробила вітчизняну продукцію неконкурентоспроможною на європейському ринку.

Раніше учасники ринку заявляли, що українська металургія перебуває у найважчій кризі за часи незалежності: через блокаду морських портів та складнощі з логістикою більшість ГЗК зупинено на невизначений термін, а заводи працюють на 10-20% потужності.

Учасники ринку закликали владу розробити пакет державної підтримки для галузі, інакше Україна може втратити металургію повністю.

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Укрзалізниця