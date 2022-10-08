"Укрзалізниця" у вересні 2022 року скоротила експортні перевезення руди на 28,6%

Так, у січні-вересні 2022 року українські видобувні компанії відвантажили за кордон залізницею 19,8 млн т руди. Це на 40% менше, ніж за аналогічний період 2021-го

Загалом з початку війни (березень-вересень 2022 року) УЗ перевезла 12,1 млн т залізної руди, тоді як за січень-лютий цього ж року цей показник склав 7,64 млн т. Усього за підсумками 9 місяців 2022 року УЗ перевезла 117,8 млн т вантажів, що на 48,7% менше, ніж у січні-вересні 2021 року.

Нагадаємо, на початку року "Укрзалізниця" підвищила тарифи на залізничні перевезення одразу на 70%. Українські підприємства ГМК, своєю чергою, закликали компанію не підвищувати тарифи, оскільки логістика, яка подорожчала в 3-4 рази, зробила вітчизняну продукцію неконкурентоспроможною на європейському ринку.

Раніше учасники ринку заявляли, що українська металургія перебуває у найважчій кризі за часи незалежності: через блокаду морських портів та складнощі з логістикою більшість ГЗК зупинено на невизначений термін, а заводи працюють на 10-20% потужності.

Учасники ринку закликали владу розробити пакет державної підтримки для галузі, інакше Україна може втратити металургію повністю.