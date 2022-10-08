RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Укрзализныця" в сентябре 2022 года сократила экспортные перевозки руды на 28,6%

Фото: "Укрзализныця" в сентябре 2022 года сократила экспортные перевозки руды на 28,6% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

"Укрзалізниця" в сентябре 2022 года сократила экспортные перевозки железной и марганцевой руды на 28,6% по сравнению с предыдущим месяцем - до 1 млн т. По сравнению с августом 2021 года перевозки руды сократились на 71,4%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Так, в январе-сентябре 2022 года украинские добывающие компании отгрузили за границу по железной дороге 19,8 млн т руды. Это на 40% меньше, чем за аналогичный период 2021-го

В целом с начала войны (март-сентябрь 2022 года) УЗ перевезла 12,1 млн т железной руды, тогда как за январь-февраль этого же года этот показатель составил 7,64 млн т. Всего по итогам 9 месяцев 2022 года УЗ перевезла 117,8 млн т грузов, что на 48,7% меньше, чем в январе-сентябре 2021 года.

Напомним, в начале года "Укрзализныця" повысила тарифы на железнодорожные перевозки сразу на 70%. Украинские предприятия ГМК, в свою очередь, призывали компанию не повышать тарифы, поскольку удорожавшая в 3-4 раза логистика сделала отечественную продукцию неконкурентоспособной на европейском рынке.

Ранее участники рынка заявляли, что украинская металлургия пребывает в самом тяжелом кризисе за время независимости: из-за блокады морских портов и сложностей с логистикой большинство ГОКов остановлены на неопределенный срок, а заводы работают на 10-20% мощности.

Участники рынка призвали власть разработать пакет государственной поддержки для отрасли, в противном случае Украина может потерять металлургию полностью.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця