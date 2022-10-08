"Укрзализныця" в сентябре 2022 года сократила экспортные перевозки руды на 28,6%

Так, в январе-сентябре 2022 года украинские добывающие компании отгрузили за границу по железной дороге 19,8 млн т руды. Это на 40% меньше, чем за аналогичный период 2021-го

В целом с начала войны (март-сентябрь 2022 года) УЗ перевезла 12,1 млн т железной руды, тогда как за январь-февраль этого же года этот показатель составил 7,64 млн т. Всего по итогам 9 месяцев 2022 года УЗ перевезла 117,8 млн т грузов, что на 48,7% меньше, чем в январе-сентябре 2021 года.

Напомним, в начале года "Укрзализныця" повысила тарифы на железнодорожные перевозки сразу на 70%. Украинские предприятия ГМК, в свою очередь, призывали компанию не повышать тарифы, поскольку удорожавшая в 3-4 раза логистика сделала отечественную продукцию неконкурентоспособной на европейском рынке.

Ранее участники рынка заявляли, что украинская металлургия пребывает в самом тяжелом кризисе за время независимости: из-за блокады морских портов и сложностей с логистикой большинство ГОКов остановлены на неопределенный срок, а заводы работают на 10-20% мощности.

Участники рынка призвали власть разработать пакет государственной поддержки для отрасли, в противном случае Украина может потерять металлургию полностью.