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Укрзалізниця цьогоріч не підвищуватиме тариф на вантажні залізничні перевезення

Фото: Укрзалізниця цьогоріч не підвищуватиме тариф на вантажні залізничні перевезення (Вталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Укрзалізниця не буде підвищувати тарифи на внутрішні пасажирські та вантажні перевезення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління компанії Євгена Лященка.

"У фінансовому плані Укрзалізниці на цей рік не закладено підвищення тарифів на перевезення. Ні на пасажирські, ні на вантажні", - наголосив Лященко.

Він підкреслив, що йдеться саме про внутрішні перевезення. Щодо закордонних, то тут діє спільне з міжнародними партнерами ціноутворення, тому там щось обіцяти доволі важко. 

Як відомо, раніше УЗ підготувала фінансовий план на 2024 рік, у якому очікувала збиток, і пропонувала черговий раз підвищити тарифи на вантажні перевезення. Але ця ініціатива не знайшла підтримки у уряду.

Також повідомлялось, що у січні компанія експортувала 7,5 млн тонн вантажів. Це на чверть більше листопада 2023, який вже був рекордним за загальним обсягом вантажоперевезень від початку повномасштабного вторгнення.

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