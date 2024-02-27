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Укрзализныця в этом году не будет повышать тариф на грузовые железнодорожные перевозки

Фото: Укрзализныця не будет повышать тариф на грузовые железнодорожные перевозки (Вталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Укрзализныця не будет повышать тарифы на внутренние пассажирские и грузовые перевозки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правления компании Евгения Лященко.

"В финансовом плане "Укрзализныци" на этот год не заложено повышение тарифов на перевозку. Ни на пассажирские, ни на грузовые", - подчеркнул Лященко.

Он подчеркнул, что речь идет именно о внутренних перевозках. Что касается зарубежных, то здесь действует совместное с международными партнерами ценообразование, поэтому там обещать что-то довольно трудно.

Как известно, ранее УЗ подготовила финансовый план на 2024 год, в котором ожидала ущерб, и предлагала в очередной раз повысить тарифы на грузовые перевозки. Но эта инициатива не нашла поддержки у правительства.

Также сообщалось, что в январе компания экспортировала 7,5 млн. тонн грузов. Это на четверть больше ноября 2023 г., который уже был рекордным по общему объему грузоперевозок с начала полномасштабного вторжения.

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