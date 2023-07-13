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"Укрзалізниця" створила компанію для роботи на європейському ринку

Фото: "Укрзалізниця" створила оператора в Європі (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

"Укрзалізниця" зареєструвала залізничного оператора для роботи на європейському ринку. Європейський оператор матиме назву Ukrainian Railways Cargo Poland і здійснюватиме перевезення Україною та європейськими країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Планується, що Ukrainian Railways Cargo Poland на першому етапі своєї роботи займатиметься наступним:

  • надання комплексної послуги вантажоперевезень,
  • координація роботи з європейськими операторами, вантажовласниками, прикордонними переходами,
  • контроль рухомого складу товариства за кордоном.

"Інтегруємо систему вантажних залізничних перевезень України в європейський простір та починаємо розбудову повноцінного оператора вантажних перевезень на території країн Євросоюзу", - зазначив голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко.

Торгівля з Європою

До початку російського вторгнення в Україну основними шляхами експорту та імпорту України були морські порти в Чорному морі

У 2022 році після російського вторгнення та блокування морських портів України більшість експортних потоків були направлені через країни ЄС. Понад 60% експорту припало на країни ЄС, хоча рана ця частка ледве перевищувала 40%.

Для підтримки експорту України Єврокомісія організувала програму "Шляхи солідарності".

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) вирішив надати "Укрзалізниці" кредит у розмірі 200 млн євро на модернізацію залізничного сполучення країни з Європейським Союзом на заході.

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Укрзалізниця