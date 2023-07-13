"Укрзализныця" создала компанию для работы на европейском рынке

Планируется, что Ukrainian Railways Cargo Poland на первом этапе работы будет заниматься следующим:

предоставление комплексной услуги грузоперевозок,

координация работы с европейскими операторами, грузовладельцами, пограничными переходами,

контроль подвижного состава общества за границей.

"Интегрируем систему грузовых железнодорожных перевозок Украины в европейское пространство и начинаем развитие полноценного оператора грузовых перевозок на территории стран Евросоюза", - отметил глава правления "Укрзализныци" Евгений Лященко.

Торговля с Европой

До начала российского вторжения в Украину основными путями экспорта и импорта Украины были морские порты в Черном море

В 2022 году после российского вторжения и блокирования морских портов Украины большинство экспортных потоков было направлено через страны ЕС. Более 60% экспорта пришлось на страны ЕС, хотя рана эта доля едва превышала 40%.

Для поддержки экспорта Украины Еврокомиссия организовала программу "Пути солидарности".

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) решил предоставить "Укрзализныце" кредит в размере 200 млн евро на модернизацию железнодорожного сообщения страны с Европейским Союзом на западе.