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"Укрзализниця" сообщает о задержке поездов на Харьковском направлении: что случилось

Фото: "Укрзализниця" сообщает о задержке поездов на Харьковском направлении (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Руслан Гаращенко

В Харьковской области грузовой состав сошел с рельс. В связи с чем несколько пассажирских поездов задерживаются на участке Огульцы - Ковяги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Укрзализныця сообщает о задержках нескольких поездов на участке Огульцы - Ковяги в связи с схождением вагонов грузового поезда", - говорится в сообщении.

Задержки по состоянию на 15:00:

  • №2 Ивано-Франковск - Харьков - 35 минут;
  • №45 Харьков - Ужгород - 30 минут;
  • №723 Харьков - Киев - 20 минут.

Напомним, ранее мы писали, что в поездах Укрзализныци пассажиры теперь во время поездки могут скоротать время в путешествии за партией в шахматы и не только. Настольные игры сейчас появятся на длинных маршрутах, а позже дополнительная опция от железнодорожников распространится и на остальные.

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Укрзализныця