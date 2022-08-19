"Укрзализниця" сообщает о задержке поездов на Харьковском направлении: что случилось

В Харьковской области грузовой состав сошел с рельс. В связи с чем несколько пассажирских поездов задерживаются на участке Огульцы - Ковяги.

"Укрзализныця сообщает о задержках нескольких поездов на участке Огульцы - Ковяги в связи с схождением вагонов грузового поезда", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что в поездах Укрзализныци пассажиры теперь во время поездки могут скоротать время в путешествии за партией в шахматы и не только. Настольные игры сейчас появятся на длинных маршрутах, а позже дополнительная опция от железнодорожников распространится и на остальные.

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