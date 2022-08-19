"Укрзалізниця" повідомляє про затримку поїздів на харківському напрямку: що сталося

У Харківській області вантажний потяг зійшов з рейок. У зв'язку з чим кілька пасажирських поїздів затримуються на ділянці Огульці - Ков'яги.

"Укрзалізниця повідомляє про затримки кількох поїздів на ділянці Огульці - Ков'яги у зв'язку зі сходженням вагонів вантажного поїзда", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у поїздах Укрзалізниці пасажири тепер під час поїздки можуть скоротати час у подорожі за партією в шахи і не тільки. Настільні ігри зараз з'являться на довгих маршрутах, а пізніше додаткова опція від залізничників пошириться і на інші.

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