Укрзалізниця продовжує бити рекорди експортних перевезень

Загалом у січні УЗ перевезла понад 14 млн тонн вантажів, що на чверть більше, ніж в січні минулого року.

Лідером стали зернові - на експорт перевезено 3,4 мільйона тонн. У внутрішньому сполученні перевезено 5,6 мільйона тонн, що на 2,7% більше січня 2023.

"Важливо бачити стабільність зростання залізничних перевезень. З березня по грудень минулого року спостерігався щомісячний приріст вантажів у 23% порівняно з аналогічним періодом 2022 року. Заходимо у 2024 рік, не зменшуючи обертів: прогрес суттєво посилює економіку України та зміцнює обороноздатність", - прокоментував міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Як відомо, раніше УЗ підготувала фінансовий план на 2024 рік, у якому очікувала збиток, і пропонувала черговий раз підвищити тарифи на вантажні перевезення.

Ініціатива не знайшла підтримки у уряду: там зауважили, що розблокування портів та зростання економіки забезпечить зростання обсягів залізничних вантажних перевезень.