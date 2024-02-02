RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Укрзализныця продолжает бить рекорды экспортных перевозок

Фото: Укрзализныця продолжает бить рекорды экспортных перевозок (Виталий носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

За январь компания экспортировала 7,5 миллиона тонн грузов. Это на четверть больше ноября 2023 г., который уже был рекордным по общему объему грузоперевозок с начала полномасштабного вторжения. Такой высокий результат не стал бы возможным без работы временного коридора по Черному морю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства инфраструктуры.

Всего в январе УЗ перевезла более 14 млн тонн грузов, что на четверть больше чем в январе прошлого года.

Лидером стали зерновые - на экспорт перевезено 3,4 миллиона тонн. Во внутреннем сообщении перевезено 5,6 миллиона тонн, что на 2,7% больше января 2023 года.

"Важно видеть стабильность роста железнодорожных перевозок. С марта по декабрь прошлого года наблюдался ежемесячный прирост грузов в 23% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Заходим в 2024 году, не сбавляя обороты: прогресс существенно усиливает экономику Украины и укрепляет обороноспособность", - прокомментировал инфраструктуры Александр Кубраков.

Как известно, ранее УЗ подготовила финансовый план на 2024 год, в котором ожидала ущерб, и предлагала в очередной раз повысить тарифы на грузовые перевозки.

Инициатива не нашла поддержки у правительства: там заметили, что разблокирование портов и рост экономики обеспечит рост объемов железнодорожных грузовых перевозок.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця