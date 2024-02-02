Укрзализныця продолжает бить рекорды экспортных перевозок

Всего в январе УЗ перевезла более 14 млн тонн грузов, что на четверть больше чем в январе прошлого года.

Лидером стали зерновые - на экспорт перевезено 3,4 миллиона тонн. Во внутреннем сообщении перевезено 5,6 миллиона тонн, что на 2,7% больше января 2023 года.

"Важно видеть стабильность роста железнодорожных перевозок. С марта по декабрь прошлого года наблюдался ежемесячный прирост грузов в 23% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Заходим в 2024 году, не сбавляя обороты: прогресс существенно усиливает экономику Украины и укрепляет обороноспособность", - прокомментировал инфраструктуры Александр Кубраков.

Как известно, ранее УЗ подготовила финансовый план на 2024 год, в котором ожидала ущерб, и предлагала в очередной раз повысить тарифы на грузовые перевозки.

Инициатива не нашла поддержки у правительства: там заметили, что разблокирование портов и рост экономики обеспечит рост объемов железнодорожных грузовых перевозок.