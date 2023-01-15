"Укрзалізниця" призначила евакуаційний поїзд на 15 січня

"Укрзалізниця" призначила додатковий евакуаційний поїзд на 15 січня з Покровська Донецької області до Львова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу УЗ.

Однак в "Укрзалізниці" підкреслили, що час відправлення може змінитися.

Поїзд 234/233 за маршрутом Покровськ - Дніпро - Львів, згідно з розкладом, відправиться о 16:30.

Нагадаємо, УЗ розширює мережу залізничного сполучення для херсонців і призначає поїзд №110/109 Львів - Херсон, який курсуватиме з 20 січня.

Окрім цього, "Укрзалізниця" внесла зміни в маршрут низки поїздів, що курсують на ділянці Кривий Ріг - Нікополь - Запоріжжя.

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