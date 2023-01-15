"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 15 января

"Укрзализныця" назначила дополнительный эвакуационный поезд на 15 января из Покровска Донецкой области во Львов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Однако в "Укрзализныце" подчеркнули, что время отправки может измениться.

Поезд 234/233 по маршруту Покровск - Днепр - Львов, согласно расписанию, отправится в 16:30.

Напомним, УЗ расширяет сеть железнодорожного сообщения для херсонцев и назначает поезд №110/109 Львов - Херсон, который будет курсировать с 20 января.

Кроме того, "Укрзализныця" внесла изменения в маршрут ряда поездов, курсирующих на участке Кривой Рог - Никополь - Запорожье.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.