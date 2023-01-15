ua ru
Вс, 15 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 15 января

Новина українською →
Воскресенье 15 января 2023 07:52
"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 15 января Фото: "Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

"Укрзализныця" назначила дополнительный эвакуационный поезд на 15 января из Покровска Донецкой области во Львов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Поезд 234/233 по маршруту Покровск - Днепр - Львов, согласно расписанию, отправится в 16:30.

Однако в "Укрзализныце" подчеркнули, что время отправки может измениться.

Напомним, УЗ расширяет сеть железнодорожного сообщения для херсонцев и назначает поезд №110/109 Львов - Херсон, который будет курсировать с 20 января.

Кроме того, "Укрзализныця" внесла изменения в маршрут ряда поездов, курсирующих на участке Кривой Рог - Никополь - Запорожье.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Война России против Украины
NEWS
Удар РФ по дому в Днепре: количество жертв снова возросло
Удар РФ по дому в Днепре: количество жертв снова возросло
DAILY
Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам