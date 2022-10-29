"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 29 октября

"Укрзализныця" назначила дополнительный эвакуационный поезд на 29 октября - из Покровска во Львов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт перевозчика.

Поезд 234/233 отправится в 16:30 по маршруту Покровск - Днепр - Львов. Проезд в нем бесплатный. В "Укрзализныце" отмечают, что время отправления может меняться, а также поезда могут опаздывать из-за обстрелов в определенных регионах, поэтому стоит следить за информацией на сайте.