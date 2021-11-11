"Укрзализныця" представила концепт нового капсульного плацкартного вагона

Один из проектов такого вагона - капсульного типа - уже подготовил АО "Днепровский завод по ремонту и строительству пассажирских вагонов".

В этом вагоне предусмотрено 52 одинаковых места-полочек увеличенных размеров (длина 1920 мм, ширина 710 мм). Каждый пассажир будет иметь свой стол, панель управления освещением с ночной подсветкой, индивидуальным светильником для чтения и розеткой с разъемом USB.

"Благодаря планировке полочек вдоль вагона все пассажиры могут удобно размещаться на полочках в направлении движения", - рассказали в "Укрзализныце".

Пассажиры также получат личное пространство для комфортного пребывания и отдыха. Специальные шторки позволяют отделить каждое место в полноценную "капсулу". В перспективе все места планируют оборудовать интерактивными панелями для просмотра важной информации и развлекательных программ.

В вагоне использовали надежные металлические каркасные перегородки, а пожаробезопасный потолок оборудован встроенными светодиодными светильниками.

Там также планируют установить современную систему кондиционирования с индивидуальным управлением, систему экологически чистого туалета, новое электрооборудование, отопление, водопровод и разнообразное сервисное оборудование.

"Предлагаемая сегодня планировка вагона выглядит необычно, но и имеет очевидные преимущества: в таком вагоне у всех пассажиров будут равные условия пребывания", - сообщил глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.