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"Укрзализныця" представила концепт нового капсульного плацкартного вагона

Автор: Наталия Гурковская

"Укрзализныця" готовится к масштабному обновлению состава пассажирских вагонов в рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка". В следующем году компания планирует завершить разработку концепта обновленного плацкартного вагона.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Один из проектов такого вагона - капсульного типа - уже подготовил АО "Днепровский завод по ремонту и строительству пассажирских вагонов".

В этом вагоне предусмотрено 52 одинаковых места-полочек увеличенных размеров (длина 1920 мм, ширина 710 мм). Каждый пассажир будет иметь свой стол, панель управления освещением с ночной подсветкой, индивидуальным светильником для чтения и розеткой с разъемом USB.

"Благодаря планировке полочек вдоль вагона все пассажиры могут удобно размещаться на полочках в направлении движения", - рассказали в "Укрзализныце".

Пассажиры также получат личное пространство для комфортного пребывания и отдыха. Специальные шторки позволяют отделить каждое место в полноценную "капсулу". В перспективе все места планируют оборудовать интерактивными панелями для просмотра важной информации и развлекательных программ.

В вагоне использовали надежные металлические каркасные перегородки, а пожаробезопасный потолок оборудован встроенными светодиодными светильниками.

Там также планируют установить современную систему кондиционирования с индивидуальным управлением, систему экологически чистого туалета, новое электрооборудование, отопление, водопровод и разнообразное сервисное оборудование.

"Предлагаемая сегодня планировка вагона выглядит необычно, но и имеет очевидные преимущества: в таком вагоне у всех пассажиров будут равные условия пребывания", - сообщил глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что обновление железной дороги, модернизация подвижного состава и железнодорожных путей станет следующим важным направлением программы "Большая стройка".

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Укрзализныця