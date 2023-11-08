Укрзалізниця не працює над нарощенням обсягу перевезень і розвитком сервісу, - експерт

За його словами, падіння обсягів перевезень залізницею з 2022 року відразу в 2 рази і подальша стагнація в компанії не дає можливості сказати, наскільки ефективна політика Укрзалізниці в питаннях нарощування обсягів перевезень.

"Я впевнений, що падіння могло бути не вдвічі, а істотно меншим, адже підприємства продовжують працювати, і є запит на перевезення продукції через західні прикордонні переходи до портів ЄС, але за умови прийнятного рівня витрат на доставку. Зараз вони величезні: їх зниження дозволило б збільшити продажі української продукції на експорт, і від цього виграла б сама Укрзалізниця. Тобто, здешевлюючи перевезення продукції на експорт, УЗ допомогла б запустити економіку і кратно збільшити свої доходи від перевезень", - пояснив експерт.

Натомість, через півтора роки можна точно сказати: компанія нічого не робить задля того, щоб збільшити обсяги перевезень, наголосив експерт. У тому числі - не надає достатньої уваги "розшиттю" закордонних західних переходів, попри те, що декларує мільярдні інвестиції.

"Я переконаний, що не все було зроблено для того, щоб налагодити перевезення через західні прикордонні переходи. Вони як були рік тому на рівні 1,8-1,9 тисяч вагонів щодоби, так і залишаються. При цьому необхідні інвестиції не такі й грандіозні - мова йде про 25 мільйонів гривень по станції Мостиська, що в масштабах УЗ просто дрібниця", - акцентував Каленков.

Він також нагадав, що Укрзалізниця декларує десятки мільярдів гривень інвестицій у 2023 році. Але на що йдуть ці гроші, невідомо, адже компанія засекретила свої фінансові показники.

"Державна монополія, що надає сервіс мільйонам клієнтів, повинна бути публічною, адже відсутність контролю створює поле для безконтрольної корупції і розтрат. За наявною у мене інформацією, у 2024 році УЗ планує збільшити собівартість послуг на 15 відсотків, адміністративних витрат - на 20%, збутових - на 24%. Але ми дізналися про це не від компанії, а з неофіційних розмов. Ми об'єктивно здивовані таким величезним планованим зростанням собівартості УЗ, адже на відміну від бізнесу, зростання собівартості у якого супроводжується падінням фінансових результатів і негативною реакцією акціонерів, Укрзалізниця все це зростання традиційно перекладає на своїх клієнтів через чергове зростання тарифів, і вони в черговий раз будуть змушені заплатити за неефективність УЗ", - підкреслив Каленков.