Укрзализныця не работает над наращиванием объема перевозок и развитием сервиса, - эксперт

По его словам, падение объемов перевозок по железной дороге с 2022 года сразу в 2 раза и дальнейшая стагнация в компании не позволяет сказать, насколько эффективна политика Укрзализныци в вопросах наращивания объемов перевозок.

"Я уверен, что падение могло быть не вдвое, а существенно меньше, ведь предприятия продолжают работать, и есть запрос на перевозку продукции через западные пограничные переходы в порты ЕС, но при приемлемом уровне расходов на доставку. Сейчас они огромны: их снижение позволило бы увеличить продажи украинской продукции на экспорт, и от этого выиграла бы сама Укрзализныця. То есть, удешевляя перевозку продукции на экспорт, УЗ помогла бы запустить экономику и кратно увеличить свои доходы от перевозок", - пояснил эксперт.

Однако через полтора года можно точно сказать: компания ничего не делает для того, чтобы увеличить объемы перевозок, подчеркнул эксперт. В том числе - не уделяет достаточного внимания "расшитию" иностранных западных переходов, несмотря на то, что декларирует миллиардные инвестиции.

"Я убежден, что не все было сделано для того, чтобы наладить перевозку через западные пограничные переходы. Они как были год назад на уровне 1,8-1,9 тысячи вагонов ежесуточно, так и остаются. При этом необходимы инвестиции не такие и грандиозные - речь идет о 25 миллионах гривен по станции Мостиска, что в масштабах УЗ просто мелочь", - акцентировал Каленков.

Он также напомнил, что "Укрзализныця" декларирует десятки миллиардов гривен инвестиций в 2023 году. Но на что идут эти деньги неизвестно, ведь компания засекретила свои финансовые показатели.

"Государственная монополия, предоставляющая сервис миллионам клиентов, должна быть публичной, ведь отсутствие контроля создает поле для бесконтрольной коррупции и растрат. По имеющейся у меня информации, в 2024 году УЗ планирует увеличить себестоимость услуг на 15 процентов, административных расходов - на 20%, сбытовых - на 24%. Но мы узнали об этом не от компании, а из неофициальных разговоров. Мы объективно удивлены столь огромным планируемым ростом себестоимости УЗ, ведь в отличие от бизнеса, рост себестоимости у которого сопровождается падением финансовых результатов и негативной реакцией акционеров , Укрзализныця весь этот рост традиционно переводит на своих клиентов из-за очередного роста тарифов, и они в очередной раз будут вынуждены заплатить за неэффективность УЗ", - подчеркнул Каленков.