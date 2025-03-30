"Укрзалізниця" повертає важливий функціонал у застосунок: що вже працює

Застосунок "Укрзалізниці" продовжує відновлювати функціонал після кібератаки. Вже доступні квитки з пільгами для осіб з інвалідністю та онлайн-табло для ключових вокзалів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.
Після масштабної кібератаки на системи "Укрзалізниці" компанія поступово повертає роботу свого застосунку до повноцінного функціоналу. Вже зараз користувачі можуть знову оформлювати пільгові квитки для осіб з інвалідністю та переглядати онлайн-табло всіх ключових вокзалів безпосередньо зі смартфона.
Фахівці "Укрзалізниці" продовжують активну роботу над відновленням інших важливих сервісів. Невдовзі планується повернення верифікації через "Дія.Підпис", запуск моніторингу з функцією автовикупу квитків, а також можливість оформлення пільгових квитків для студентів.
Крім того, команда розробників працює над поверненням улюбленої пасажирами бонусної системи "обіймашок".
Нагадаємо, що після хакерської атаки "Укрзалізниця" тимчасово обмежила роботу деяких цифрових сервісів, зокрема у застосунку.
Проте компанія запевняє, що поступове відновлення функцій триває, і незабаром пасажири зможуть користуватися всіма можливостями онлайн-сервісу у звичному режимі.
Раніше РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" відновила онлайн-продажі квитків.
Завдяки безперервній роботі фахівців протягом 89 годин вдалося відновити базовий функціонал сайту та застосунку, зокрема продаж та повернення квитків на всі напрямки з можливістю придбання за 20 діб до відправлення.
Наразі система може зазнавати тимчасових технічних перебоїв через пікові навантаження. Пасажирів просять користуватися онлайн-сервісами лише за нагальної потреби.
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