"Укрзализныця" возвращает важный функционал в приложение: что уже работает
Приложение "Укрзализныци" продолжает восстанавливать функционал после кибератаки. Уже доступны билеты со льготами для лиц с инвалидностью и онлайн-табло для ключевых вокзалов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.
После масштабной кибератаки на системы "Укрзализныци" компания постепенно возвращает работу своего приложения к полноценному функционалу. Уже сейчас пользователи могут снова оформлять льготные билеты для лиц с инвалидностью и просматривать онлайн-табло всех ключевых вокзалов непосредственно со смартфона.
Специалисты "Укрзализныци" продолжают активную работу над восстановлением других важных сервисов. Вскоре планируется возвращение верификации через "Дія.Підпис", запуск мониторинга с функцией автовыкупа билетов, а также возможность оформления льготных билетов для студентов.
Кроме того, команда разработчиков работает над возвращением любимой пассажирами бонусной системы "обнимашек".
Кибератака на "Укрзализныцю"
Напомним, что после хакерской атаки "Укрзализныця" временно ограничила работу некоторых цифровых сервисов, в частности в приложении.
Однако компания уверяет, что постепенное восстановление функций продолжается, и вскоре пассажиры смогут пользоваться всеми возможностями онлайн-сервиса в привычном режиме.
Ранее РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" возобновила онлайн-продажи билетов.
Благодаря непрерывной работе специалистов в течение 89 часов удалось восстановить базовый функционал сайта и приложения, в частности продажу и возврат билетов на все направления с возможностью приобретения за 20 суток до отправления.
Сейчас система может испытывать временные технические перебои из-за пиковых нагрузок. Пассажиров просят пользоваться онлайн-сервисами только при необходимости.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.