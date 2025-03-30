"Укрзализныця" возвращает важный функционал в приложение: что уже работает

Приложение "Укрзализныци" продолжает восстанавливать функционал после кибератаки. Уже доступны билеты со льготами для лиц с инвалидностью и онлайн-табло для ключевых вокзалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ .

После масштабной кибератаки на системы "Укрзализныци" компания постепенно возвращает работу своего приложения к полноценному функционалу. Уже сейчас пользователи могут снова оформлять льготные билеты для лиц с инвалидностью и просматривать онлайн-табло всех ключевых вокзалов непосредственно со смартфона.

Специалисты "Укрзализныци" продолжают активную работу над восстановлением других важных сервисов. Вскоре планируется возвращение верификации через "Дія.Підпис", запуск мониторинга с функцией автовыкупа билетов, а также возможность оформления льготных билетов для студентов.

Кроме того, команда разработчиков работает над возвращением любимой пассажирами бонусной системы "обнимашек".