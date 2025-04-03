"Укрзалізниця" повертає квитки, куплені до кібератаки: як їх отримати

"Тепер в акаунтах пасажирів будуть відновлені електронні квитки, які були придбані в застосунку та на сайті "Укрзалізниці" до кібератаки", - повідомили в компанії.

Щоб відновити свій квиток, придбаний раніше, користувачу потрібно:

зайти у свій акаунт на сайті або в застосунку "Укрзалізниці";

натиснути на банер на головній сторінці, який переведе користувача на окрему сторінку перегенерації квитка;

натиснути кнопку "Завантажити PDF-квиток" та зберегти відновлений квиток на своєму телефоні.

В компанії порекомендували пасажирам додати свою дійсну електронну пошту до власних акаунтів у застосунку та на сайті "Укрзалізниці".

"Всі нові квитки автоматично дублюються на пошту, якщо вона була вказана в профілі користувача", - пояснили в "Укрзалізниці".