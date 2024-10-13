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Укрзалізниця потребує аналізу своєї фінансової ефективності, - УСПП

Фото: Укрзалізниця потребує аналізу своєї фінансової ефективності (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Потрібно провести аналіз фінансової ефективності Укрзалізниці, адже зараз у держкомпанії значно роздуті витрати, а використання власних ресурсів обмежене.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) Анатолія Кінаха.

"Є величезна кількість проблемних питань, які необхідно вирішувати в самій Укрзалізниці. Бо сьогодні система закрита. Ми бачимо, що дуже багато неефективних витрат. Величезні проблеми в контексті державно-приватного партнерства по використанню в тому числі рухомого складу, необхідності залучення приватного бізнесу для вирішення проблем тяги. Тому ініціативи щодо підвищення залізничних тарифів необхідно супроводжувати глибоким аналізом фінансової ефективності самої Укрзалізниці. І тільки після того приймати відповідні рішення", - підкреслив він. 

Він зауважив, що умови для українського бізнесу, включаючи експортерів, зараз дуже важкі. До проблем додався дефіцит робочих кадрів у зв’язку з мобілізацією і недосконалі механізми балансу потреб економіки і оборони держави. Дуже серйозно впливає нестабільне енергопостачання. 

"Саме тому зараз ми працюємо в діалозі з Укрзалізницею, Мінінфраструктури, з тим, щоб рішення приймалися на основі техніко-економічних розрахунків", - резюмував експерт. 

Нагадаємо, протягом дев’яти місяців поточного року УЗ перевезла 131,9 млн т вантажів, що на 23,3% більше показника аналогічного періоду торік. Це рекордний показник обсягу перевезення вантажів за дев’ять місяців залізничним транспортом за воєнний час.

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Укрзалізниця