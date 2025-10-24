UA

"Укрзалізниця" попереджає про зміни руху поїздів та затримки через обстріли

Ілюстративне фото: зміна руху поїздів (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

"Укрзалізниця" повідомила про ускладнення руху через обстріли у кількох регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізниця".

Через масовані обстріли у кількох областях України рух пасажирських поїздів ускладнено. Укрзалізниця повідомила про комбіноване транспортування, резервну тягу та об’їзні маршрути, щоб забезпечити доставку пасажирів та евакуацію маломобільних осіб і тварин.

Кіровоградщина

Вночі внаслідок обстрілу була пошкоджена залізнична інфраструктура. Пожежі оперативно ліквідовано, постраждалих немає, габарит відновлено на обох коліях.

Проте через знеструмлену ділянку затрималися 4 поїзди:

  • №51/52 Одеса - Запоріжжя;
  • №127/128 Львів - Запоріжжя;
  • №7/8 Харків - Одеса;
  • №53/54 Дніпро - Одеса.

Середній час затримки - понад 2 години.

Харківщина

Через обмеження руху поїзди до Лозової прямують змінним маршрутом із затримками.
Наприклад:

  • Потяг №92/91 Краматорськ - Одеса доправлено автобусним сполученням до/від ст. Кегичівка.

  • Потяг №103/104 Краматорськ - Львів змінив маршрут, але здійснено цивільну евакуацію 19 пасажирів, 2 котів та песика.

Сьогодні об’їзним маршрутом через Мерефу із затримкою близько 2 годин рухатимуться:

  • №102 Херсон - Краматорськ;
  • №104 Львів - Краматорськ;
  • №712 Київ - Краматорськ.

Сумщина

Застосовується комбінована логістика потяг + автобус. Наприклад, пасажирів потягу №787 Терещенська - Київ перевозять автобусами від ст. Кролевець до Конотопа. Далі вони сідають у поїзд №779 Суми - Київ.

В "Укрзалізниці" зазначили, що роблять усе можливе, щоб забезпечити безпечне перевезення пасажирів навіть у складних умовах обстрілів.

Там рекомендували запастись терпінням та стежити за офіційними ресурсами "Укрзалізниці".

Також можна перевіряти пуш-повідомлення у мобільному застосунку "Укрзалізниці" - всі зміни руху оперативно повідомляються через нього.

Нагадаємо, в ніч на 23 жовтня в Сумах зафіксовано удар безпілотного літального апарата по території залізничної станції.

Унаслідок атаки двоє працівників залізниці дістали поранення. Одного з них, 35-річного чоловіка, госпіталізували в лікарню для подальшого обстеження та надання медичної допомоги.

