"Укрзалізниця" попереджає про зміни руху поїздів та затримки через обстріли

"Укрзалізниця" повідомила про ускладнення руху через обстріли у кількох регіонах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізниця".
Через масовані обстріли у кількох областях України рух пасажирських поїздів ускладнено. Укрзалізниця повідомила про комбіноване транспортування, резервну тягу та об’їзні маршрути, щоб забезпечити доставку пасажирів та евакуацію маломобільних осіб і тварин.
Вночі внаслідок обстрілу була пошкоджена залізнична інфраструктура. Пожежі оперативно ліквідовано, постраждалих немає, габарит відновлено на обох коліях.
Проте через знеструмлену ділянку затрималися 4 поїзди:
Середній час затримки - понад 2 години.
Через обмеження руху поїзди до Лозової прямують змінним маршрутом із затримками.
Наприклад:
Потяг №92/91 Краматорськ - Одеса доправлено автобусним сполученням до/від ст. Кегичівка.
Потяг №103/104 Краматорськ - Львів змінив маршрут, але здійснено цивільну евакуацію 19 пасажирів, 2 котів та песика.
Сьогодні об’їзним маршрутом через Мерефу із затримкою близько 2 годин рухатимуться:
Застосовується комбінована логістика потяг + автобус. Наприклад, пасажирів потягу №787 Терещенська - Київ перевозять автобусами від ст. Кролевець до Конотопа. Далі вони сідають у поїзд №779 Суми - Київ.
В "Укрзалізниці" зазначили, що роблять усе можливе, щоб забезпечити безпечне перевезення пасажирів навіть у складних умовах обстрілів.
Там рекомендували запастись терпінням та стежити за офіційними ресурсами "Укрзалізниці".
Також можна перевіряти пуш-повідомлення у мобільному застосунку "Укрзалізниці" - всі зміни руху оперативно повідомляються через нього.
Нагадаємо, в ніч на 23 жовтня в Сумах зафіксовано удар безпілотного літального апарата по території залізничної станції.
Унаслідок атаки двоє працівників залізниці дістали поранення. Одного з них, 35-річного чоловіка, госпіталізували в лікарню для подальшого обстеження та надання медичної допомоги.