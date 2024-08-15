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"Укрзалізниця" попередила про затримку та зміну маршрутів декількох потягів

Четвер 15 серпня 2024 21:21
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"Укрзалізниця" попередила про затримку та зміну маршрутів декількох потягів Ілюстративне фото: "Укрзалізниця" попередила про затримку та зміну маршрутів декількох протягів (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Ввечері четверга, 15 серпня, компанія "Укрзалізниця" попередила про затримку низки потягів з технічних причин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Як зазначили в УЗ, потяги №98 Ковель-Київ та №88 Ковель-Запоріжжя слідуватимуть через Ковель і Сарни. Вони прибудуть до Рівного із затримкою до 4 годин.

"Перепрошуємо за затримки і традиційно просимо пасажирів повідомити нашим провідникам щодо подальших пересадок: зробимо все можливе, щоб кожна стиковка відбулася", - сказано у повідомленні.

Зміни в УЗ

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами керівника пасажирського напрямку УЗ Олександра Перцовського, що "Укрзалізниця" не планує підвищувати базові тарифи до завершення війни. Проте розглядається модель з кількома можливими тарифними змінами.

Також повідомлялось, що "Укрзалізниця" запускає додаткові рейси Інтерсіті+ між Одесою та Києвом.

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