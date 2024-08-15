"Укрзализныця" предупредила о задержке и изменении маршрутов нескольких поездов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Как отметили в УЗ, поезда №98 Ковель-Киев и №88 Ковель-Запорожье будут следовать через Ковель и Сарны. Они прибудут в Ровно с задержкой до 4 часов.

"Простите за задержки и традиционно просим пассажиров сообщить нашим проводникам о дальнейших пересадках: сделаем все возможное, чтобы каждая стыковка состоялась", - сказано в сообщении.

Изменения в УЗ

Ранее РБК-Украина сообщало, что по словам руководителя пассажирского направления УЗ Александра Перцовского, "Укрзализныця" не планирует повышать базовые тарифы до завершения войны. Однако рассматривается модель с несколькими возможными тарифными изменениями.

Также сообщалось, что "Укрзализныця" запускает дополнительные рейсы Интерсити+ между Одессой и Киевом.

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