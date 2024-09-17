"Укрзалізниця" отримала 10 тисяч тонн дизелю з турецького заводу STAR, що належить групі Socar

У серпні компанія "Торговий дім Сокар Україна" виграла тендер державної компанії "Укрзалізниця" на постачання дизелю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Socar.

"Укрзалізниця" через "Прозорро" Маркет для постачання пального обрала "Торговий дім Сокар Україна", оскільки компанія надала найкращі умови.

Однією з важливих умов конкурсу було постачання пального напряму від заводу-постачальника.

Серед усіх учасників "Сокар Україна" подала на тендер найкращі умови і, відповідно, постачальником пального для "Укрзалізниці" став завод STAR в Туреччині, який належить групі Socar. Зазначається, що згідно умов контракту, "Укрзалізниця" отримала 10 тисяч тонн дизелю.