"Укрзалізниця" отримала 10 тисяч тонн дизелю з турецького заводу STAR, що належить групі Socar
У серпні компанія "Торговий дім Сокар Україна" виграла тендер державної компанії "Укрзалізниця" на постачання дизелю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Socar.
"Укрзалізниця" через "Прозорро" Маркет для постачання пального обрала "Торговий дім Сокар Україна", оскільки компанія надала найкращі умови.
Однією з важливих умов конкурсу було постачання пального напряму від заводу-постачальника.
Серед усіх учасників "Сокар Україна" подала на тендер найкращі умови і, відповідно, постачальником пального для "Укрзалізниці" став завод STAR в Туреччині, який належить групі Socar. Зазначається, що згідно умов контракту, "Укрзалізниця" отримала 10 тисяч тонн дизелю.
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