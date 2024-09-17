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УЗ получила 10 тысяч тонн дизеля с турецкого завода STAR, принадлежащего группе Socar

Вторник 17 сентября 2024 16:08
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УЗ получила 10 тысяч тонн дизеля с турецкого завода STAR, принадлежащего группе Socar Фото: "Укрзализныця" получила 10 тысяч тонн дизеля с турецкого завода STAR (facebook com)
Автор: Александр Мороз

В августе компания "Торговый дом Сокар Украина" выиграла тендер государственной компании "Укрзализныця" на поставку дизеля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные тендера.

"Укрзализныця" через "Прозорро" Маркет для поставки горючего выбрала "Торговый дом Сокар Украина", поскольку компания предоставила лучшие условия.

Одним из важных условий конкурса была поставка горючего направления от завода-поставщика.

Среди всех участников "Сокар Украина" подала на тендер лучшие условия и, соответственно, поставщиком горючего для "Укрзализныци" стал завод STAR в Турции, принадлежащий группе Socar. Отмечается, что согласно условиям контракта "Укрзализныця" получила 10 тысяч тонн дизеля.

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Укрзализныця Дизтопливо
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