Укрзалізниця нарощує обсяги перевезень, підвищення тарифів не потрібне, - експерт

"Порівняно з першою половиною минулого року, зараз набагато краще працюють українські порти. Через ці порти активно експортується не лише аграрна продукція, а й руда та інші типи вантажів. Тому можна прогнозувати збільшення обсягів перевезень УЗ, а це дасть їм додаткові надходження. Зважаючи на це, ми вважаємо, що УЗ утримається від необгрунтованого підвищення тарифів", - зауважив Гусак.

Він також висловив переконання, що держава має повернутися до взаємодії з бізнесом та поновити публічні обговорення цінової політики державних монополій.

"Під час дії воєнного стану має бути мораторій на підвищення тарифів державних монополій. Тому що головне - дати можливість українським підприємствам вижити. Вижити, щоб вони змогли повноцінно відновити свою роботу після закінчення воєнного стану, а відповідно - зберегти податкові надходження та робочі місця", - резюмував Гусак.

Нагадаємо, днями в УЗ повідомили, що у грудні 2023 року компанія вийшла на рекордне вивантаження - 3,8 млн тонн для чорноморських портів від початку повномасштабного вторгнення. Також залізниця майже на 33% наростила обсяги перевезень у напрямку портів Дунаю.

Раніше голова УЗ Євген Лященко також спрогнозував, що за підсумками 2023 року УЗ отримає 7 млрд грн чистого прибутку - після 9,6 млрд грн чистого збитку 2022-го.