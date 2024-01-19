UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Укрзалізниця нарощує обсяги перевезень, підвищення тарифів не потрібне, - експерт

Фото: Укрзалізниця нарощує обсяги перевезень, підвищення тарифів не потрібне (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Відкриття портів та запуск морського коридору дали змогу Укрзалізниці наростити обсяги вантажних перевезень, та навіть прогнозувати отримання прибутку у розмірі 7 млрд гривень. За таких умов у підвищенні тарифів на вантажні перевезення нема потреби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора Федерації роботодавців транспорту (ФРТУ) Володимира Гусака.

"Порівняно з першою половиною минулого року, зараз набагато краще працюють українські порти. Через ці порти активно експортується не лише аграрна продукція, а й руда та інші типи вантажів. Тому можна прогнозувати збільшення обсягів перевезень УЗ, а це дасть їм додаткові надходження. Зважаючи на це, ми вважаємо, що УЗ утримається від необгрунтованого підвищення тарифів", - зауважив Гусак. 

Він також висловив переконання, що держава має повернутися до взаємодії з бізнесом та поновити публічні обговорення цінової політики державних монополій. 

"Під час дії воєнного стану має бути мораторій на підвищення тарифів державних монополій. Тому що головне - дати можливість українським підприємствам вижити. Вижити, щоб вони змогли повноцінно відновити свою роботу після закінчення воєнного стану, а відповідно - зберегти податкові надходження та робочі місця", - резюмував Гусак. 

Нагадаємо, днями в УЗ повідомили, що у грудні 2023 року компанія вийшла на рекордне вивантаження - 3,8 млн тонн для чорноморських портів від початку повномасштабного вторгнення. Також залізниця майже на 33% наростила обсяги перевезень у напрямку портів Дунаю. 

Раніше голова УЗ Євген Лященко також спрогнозував, що за підсумками 2023 року УЗ отримає 7 млрд грн чистого прибутку - після 9,6 млрд грн чистого збитку 2022-го.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрзалізницяТарифи