Укрзализныця наращивает объемы перевозок, повышение тарифов не нужно, - эксперт

"По сравнению с первой половиной прошлого года сейчас гораздо лучше работают украинские порты. Через эти порты активно экспортируется не только аграрная продукция, но и руда и другие типы грузов. Поэтому можно прогнозировать увеличение объемов перевозок УЗ, а это даст им дополнительные поступления. это мы считаем, что УЗ воздержится от необоснованного повышения тарифов", - отметил Гусак.

Он также убежден, что государство должно вернуться к взаимодействию с бизнесом и возобновить публичные обсуждения ценовой политики государственных монополий.

"Во время действия военного положения должен быть мораторий на повышение тарифов государственных монополий. Потому что главное - дать возможность украинским предприятиям выжить. Выжить, чтобы они смогли полноценно возобновить свою работу после окончания военного положения, а соответственно - сохранить налоговые поступления и рабочие места", - резюмировал Гусак.

Напомним, на днях в УЗ сообщили, что в декабре 2023 года компания вышла на рекордную выгрузку - 3,8 млн тонн для черноморских портов с начала полномасштабного вторжения. Также железная дорога почти на 33% увеличила объемы перевозок в направлении портов Дуная.

Ранее глава УЗ Евгений Лященко также спрогнозировал, что по итогам 2023 года УЗ получит 7 млрд грн чистой прибыли - после 9,6 млрд грн чистого убытка 2022-го.