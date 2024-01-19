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Укрзализныця наращивает объемы перевозок, повышение тарифов не нужно, - эксперт

Фото: Укрзализныця наращивает объемы перевозок, повышение тарифов не нужно (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Открытие портов и запуск морского коридора позволили Укрзализныци нарастить объемы грузовых перевозок, а также прогнозировать получение прибыли в размере 7 млрд гривен. В таких условиях в повышении тарифов на грузовые перевозки нет необходимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора Федерации работодателей транспорта (ФРТУ) Владимира Гусака.

"По сравнению с первой половиной прошлого года сейчас гораздо лучше работают украинские порты. Через эти порты активно экспортируется не только аграрная продукция, но и руда и другие типы грузов. Поэтому можно прогнозировать увеличение объемов перевозок УЗ, а это даст им дополнительные поступления. это мы считаем, что УЗ воздержится от необоснованного повышения тарифов", - отметил Гусак.

Он также убежден, что государство должно вернуться к взаимодействию с бизнесом и возобновить публичные обсуждения ценовой политики государственных монополий.

"Во время действия военного положения должен быть мораторий на повышение тарифов государственных монополий. Потому что главное - дать возможность украинским предприятиям выжить. Выжить, чтобы они смогли полноценно возобновить свою работу после окончания военного положения, а соответственно - сохранить налоговые поступления и рабочие места", - резюмировал Гусак.

Напомним, на днях в УЗ сообщили, что в декабре 2023 года компания вышла на рекордную выгрузку - 3,8 млн тонн для черноморских портов с начала полномасштабного вторжения. Также железная дорога почти на 33% увеличила объемы перевозок в направлении портов Дуная.

Ранее глава УЗ Евгений Лященко также спрогнозировал, что по итогам 2023 года УЗ получит 7 млрд грн чистой прибыли - после 9,6 млрд грн чистого убытка 2022-го.

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