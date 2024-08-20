"Укрзалізниця" черговий раз перекладає на бізнес неефективність свого керівництва, - екс-міністр

"Я взагалі не бачу роботи компанії по співпраці з нашими союзниками. На моє глибоке переконання, за ці 2,5 роки війни ми вже мали збудувати мінімум одну-дві євроколії, які сполучають Україну з ЄС, щоб значно полегшити експорт наших товарів і імпорт необхідної критичної продукції в Україну. Ця робота не велася, вона не ведеться. І маючи можливість насправді під суперпільгові кредити, під грантові гроші залучити сотні мільйонів, а, можливо, навіть і мільярди у розвиток залізничної мережі за рахунок ЄС, ми не зробили нічого. Ми знову тупо перекладаємо неефективність роботи керівництва компанії на бізнес, який має це все оплатити з власної кишені", - наголосив ексміністр.

Він нагадав, що бізнес в Україні існує у тій самій реальності, у нього так само є війна і проблеми з ринками збуту і логістикою. Натомість УЗ діє за старою схемою, і відмовляється від конструктивного діалогу.

"Укрзалізниця" в контексті вантажних перевезень займається тим самим, чим займалася завжди. "У нас проблеми, нам треба підняти тарифи, і все буде добре". Підвищення тарифів проїли, нічого не інвестували, нічого не покращилося – давайте знову піднімемо тарифи. І знову нічого не йде. Тому мені здається, що уряд в особі Міністерства інфраструктури чи Міністерства відновлення, в особі Кабінету міністрів, можливо, на рівні президента, повинні привести до тями керівництво Укрзалізниці", - наголосив Омелян.

Він висловив переконання, що насамперед потрібно оновити склад наглядової ради, яка є "меганеефективною", але доволі дорого обходиться платникам податків.

"Також потрібне оновлення менеджменту Укрзалізниці, бо після відходу Камишина там взагалі немає з ким про що говорити. Там тільки корупція. І після цього зможемо вибудовувати якийсь нормальний діалог з бізнесом і шукати спільні рішення. Я переконаний, що навіть в цій надскладній військовій ситуації ми можемо вийти на нормальний діалог, щоб всі були задоволені в рамках можливих ресурсів, які на це виділяються", - резюмував Омелян.

Нагадаємо, керівник УЗ Євген Лященко заявив, компанія планує чергове підвищення тарифів, хоча наразі компанія фіксує прибуток у розмірі 3,1 млрд грн.

Бізнес виступив проти цієї ініціативи, та закликав Кабмін втрутитися. Так, у своєму листі до премʼєра Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine) заявив, що підвищення залізничних вантажних тарифів матиме вкрай негативний вплив на промисловість та знизить експортні надходження.

До того ж, постійні збитки "Укрзалізниці" генерують не перевезення вантажів, а значні та постійно зростаючі витрати компанії, а також кричуща некомпетентність менеджменту.