В "Укрзалізниці" змінили правила продажу квитків на міжнародні рейси

Як сказано у повідомленні, було змінено схему продажу квитків на найбільш ажіотажні міжнародні рейси, зокрема. Зокрема мова йде про потяг № 67/68 Київ-Варшава-Київ. Квитки за цим напрямком можна придбати лише онлайн.

Однак перекупники почали "полювати" за квитками з повернень та перепродувати їх.

""Свєта - рішаю білети" (наша вже тепер ексспівробітниця), "Віталік - білети на поїзд", і не сподівайтесь, щось знову "порішати". Ваш час закінчився. Наші пасажири очікують чіткості та прозорості від нас, тож жодним «рибкам-прилипалам» не місце поряд з "Укрзалізницею"", - сказано в повідомленні.

У зв'язку з цим тепер всі квитки, котрі будуть повертатись, будуть вводитись в систему для продажу за день до відправлення потягу. З цього слідує, що загальний продаж квитків буде стартувати як і раніше - за 20 днів до відправлення, а от повернені квитки можна буде придбати лише за день то відправлення потягу.

"Якщо ви не встигли придбати квиток за 20 днів, тепер не потрібно за ними полювати чи звертатись до "перекупників" - можна для термінових справ знайти всі повернуті квитки в цей чіткий часовий проміжок. А квитки, які будуть здаватись день у день, повертатимуться в систему не пізніше, ніж за 30 хвилин після здачі", - розповіли в "Укрзалізниці".