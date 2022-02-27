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Укрывались в фурах АТБ. Нацгвардия обезвредила оккупантов в Николаеве

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Николаев, Воскресенье 27 февраля 2022 17:30
Укрывались в фурах АТБ. Нацгвардия обезвредила оккупантов в Николаеве
Автор: Антон Федорцив

Российские военные попытались ворваться в Николаев на захваченном транспорте сети супермаркетов АТБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу МВД Украины в Facebook.

"В Николаеве наряд Национальной Гвардии Украины совместно с городским комиссаром остановили фуры с маркировкой сети АТБ. Во время осмотра были обнаружены войска оккупантов", – говорится в сообщении.

После этого завязался бой. В результате все российские военные были обезврежены

Напомним, что в Бердянске местный житель голыми руками перенес мину в лесополосу.

Тем временем черниговцы оригинально поздравили оккупантов в своем городе, сняв дорожные указатели.

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