Ховалися у фурах АТБ. Нацгвардія знешкодила окупантів у Миколаєві

Російські військові спробували вдертися до Миколаєва на захопленому транспорті мережі супермаркетів АТБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку МВС України у Facebook.

"У Миколаєві наряд Національної Гвардії України, спільно з міським комісаром, зупинили фури з маркуванням мережі АТБ. Під час огляду були виявлені війська окупантів", – йдеться у повідомленні.

Після цього зав'язався бій. Унаслідок нього всі російські військові були знешкоджені.