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Ховалися у фурах АТБ. Нацгвардія знешкодила окупантів у Миколаєві

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Миколаїв, Неділя 27 лютого 2022 17:30
Ховалися у фурах АТБ. Нацгвардія знешкодила окупантів у Миколаєві Фото: Фури мережі АТБ (akzent.zp.ua)
Автор: Антон Федорців

Російські військові спробували вдертися до Миколаєва на захопленому транспорті мережі супермаркетів АТБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку МВС України у Facebook.

"У Миколаєві наряд Національної Гвардії України, спільно з міським комісаром, зупинили фури з маркуванням мережі АТБ. Під час огляду були виявлені війська окупантів", – йдеться у повідомленні.

Після цього зав'язався бій. Унаслідок нього всі російські військові були знешкоджені.

Нагадаємо, що в Бердянську місцевий мешканець голіруч переніс міну до лісосмуги.

Тим часом чернігівці оригінально "привітали" окупантів у своєму місті, знявши дорожні вказівники.

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