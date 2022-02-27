Ховалися у фурах АТБ. Нацгвардія знешкодила окупантів у Миколаєві
Фото: Фури мережі АТБ (akzent.zp.ua)
Російські військові спробували вдертися до Миколаєва на захопленому транспорті мережі супермаркетів АТБ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку МВС України у Facebook.
"У Миколаєві наряд Національної Гвардії України, спільно з міським комісаром, зупинили фури з маркуванням мережі АТБ. Під час огляду були виявлені війська окупантів", – йдеться у повідомленні.
Після цього зав'язався бій. Унаслідок нього всі російські військові були знешкоджені.
Нагадаємо, що в Бердянську місцевий мешканець голіруч переніс міну до лісосмуги.
Тим часом чернігівці оригінально "привітали" окупантів у своєму місті, знявши дорожні вказівники.