В укрытие по свистку. Появились официальные правила для футбола во время войны

Футбольные матчи в Украине теперь будут проходить без зрителей и прерываться в случае воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства молодежи и спорта Украины .

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт подписал новое положение о проведении в Украине соревнований по футболу среди команд профессиональных клубов "Премьер-Лиги" и "Профессиональной футбольной лиги" сезона 2022/23. В нем появились следующие требования:

Футбольные матчи организуются с учетом ситуации безопасности в отдельных регионах Украины;

Стадионы должны соответствовать требованиям регламентов и иметь разрешение на проведение матчей;

Зрителей на матчах не будет, допускаются только члены команды, персонал стадиона;

Должны быть подготовлены пути эвакуации в укрытия, которые должны быть не дальше 500 метров от стадиона;

В случае воздушной тревоги матч останавливается арбитром и все присутствующие направляются в укрытие.

"Я прошу всех максимально ответственно подходить к выполнению. Безопасность прежде всего!",- заявил министр.

Такие правила смогли наработать вместе с представителями силовых структур и профильных федераций. Гутцайт заявил, что эта информация будет доведена до всех заинтересованных сторон. Первые матчи должны начаться во второй половине августа.