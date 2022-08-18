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В укрытие по свистку. Появились официальные правила для футбола во время войны

Фото: в Украине появились официальные правила для футбола во время войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Футбольные матчи в Украине теперь будут проходить без зрителей и прерываться в случае воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства молодежи и спорта Украины.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт подписал новое положение о проведении в Украине соревнований по футболу среди команд профессиональных клубов "Премьер-Лиги" и "Профессиональной футбольной лиги" сезона 2022/23. В нем появились следующие требования:

  • Футбольные матчи организуются с учетом ситуации безопасности в отдельных регионах Украины;
  • Стадионы должны соответствовать требованиям регламентов и иметь разрешение на проведение матчей;
  • Зрителей на матчах не будет, допускаются только члены команды, персонал стадиона;
  • Должны быть подготовлены пути эвакуации в укрытия, которые должны быть не дальше 500 метров от стадиона;
  • В случае воздушной тревоги матч останавливается арбитром и все присутствующие направляются в укрытие.

"Я прошу всех максимально ответственно подходить к выполнению. Безопасность прежде всего!",- заявил министр.

Такие правила смогли наработать вместе с представителями силовых структур и профильных федераций. Гутцайт заявил, что эта информация будет доведена до всех заинтересованных сторон. Первые матчи должны начаться во второй половине августа.

Напомним, что ранее РБК-Украина рассказывало об опыте игры в футбол во время войны в других странах.

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