В укриття по свистку. З'явилися офіційні правила для футболу під час війни

Футбольні матчі в Україні тепер будуть проходити без глядачів та перериватимуться у разі повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства молоді та спорту України.
Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт підписав нове положення про проведення в Україні змагань з футболу, серед команд професійних клубів "Прем’єр-Ліги" та "Професіональної футбольної ліги" сезону 2022/23. В ньому з'явилися наступні вимоги:
"Я прошу всіх максимально відповідально підходити до виконання. Безпека передусім!", - заявив міністр.
Такі правила змогли напрацювати разом з представниками силових структур та профільних федерацій. Гутцайт заявив, що ця інформація буде доведена до всіх зацікавлених сторін. Перші матчі мають розпочатись у другій половині серпня.
Нагадаємо, що раніше РБК-Україна розповідало про досвід гри у футбол під час війни в інших країнах.
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