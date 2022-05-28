В укрытие с аптечкой. Полный перечень препаратов, которые нужно взять с собой

В Украине сейчас действует военное положение, а потому важно иметь проверенное удобное укрытие, где надо находиться в объявленный период. С собой необходимо взять не только продукты теплые вещи, но и аптечку для бытовых нужд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.
Как советуют в ведомстве, необходимые лекарства можно сложить в специальную сумку или же косметичку.
Министерство здравоохранения рекомендует собрать аптечку с таким содержанием:
В Минздраве также напоминают, если вы имеете хронические заболевания и принимаете систематическое лечение, необходимо помнить о том, какие лекарства взять с собой.
Напомним, ранее мы писали о списке бомбоубежищ по всей Украине.
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