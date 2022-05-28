В укрытие с аптечкой. Полный перечень препаратов, которые нужно взять с собой

В Украине сейчас действует военное положение, а потому важно иметь проверенное удобное укрытие, где надо находиться в объявленный период. С собой необходимо взять не только продукты теплые вещи, но и аптечку для бытовых нужд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

Как советуют в ведомстве, необходимые лекарства можно сложить в специальную сумку или же косметичку.

Что взять с собой?

Министерство здравоохранения рекомендует собрать аптечку с таким содержанием:

пластыри разных размеров;

активированный уголь от интоксикации;

препарат для снижения жара;

препарат для обезболивания;

противоаллергический препарат;

лекарства от диареи;

лекарство от желудочной инфекции;

капли на случай инфекционно-воспалительных заболеваний глаз;

лекарства, которые вы принимаете (дозировка минимум на неделю) с описанием способа применения и дозы;

запас масок;

термометр.

В Минздраве также напоминают, если вы имеете хронические заболевания и принимаете систематическое лечение, необходимо помнить о том, какие лекарства взять с собой.