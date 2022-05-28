В укриття з аптечкою. Повний перелік препаратів, які потрібно взяти з собою

В Україні зараз діє воєнний стан, а тому важливо мати перевірене зручне сховище, де треба перебувати в оголошений період. З собою необхідно взяти не лише продукти теплі речі, а й аптечку для побутових потреб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.
Як радять у відомстві, необхідні ліки можна скласти в спеціальну сумку або ж косметичку.
Міністерство охорони здоров'я рекомендує зібрати аптечку з таким вмістом:
В МОЗ також нагадують, якщо ви маєте хронічні захворювання та приймаєте систематичне лікування, необхідно пам'ятати про те, які ліки взяти з собою.
Нагадаємо, раніше ми писали про список бомбосховищ по всій Україні.
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