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В укриття з аптечкою. Повний перелік препаратів, які потрібно взяти з собою

Фото: МОЗ назвало ліки, які необхідно брати із собою в укриття (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні зараз діє воєнний стан, а тому важливо мати перевірене зручне сховище, де треба перебувати в оголошений період. З собою необхідно взяти не лише продукти теплі речі, а й аптечку для побутових потреб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.

Як радять у відомстві, необхідні ліки можна скласти в спеціальну сумку або ж косметичку.

Що взяти з собою?

Міністерство охорони здоров'я рекомендує зібрати аптечку з таким вмістом:

  • пластирі різних розмірів;
  • активоване вугілля від інтоксикації;
  • препарат для зниження жару;
  • препарат для знеболення;
  • протиалергічний препарат;
  • ліки від діареї;
  • ліки від шлункової інфекції;
  • краплі на випадок інфекційно-запальних захворювань очей;
  • ліки, що ви приймаєте (дозування щонайменше на тиждень) з описом способу застосування та дози;
  • запас масок;
  • термометр.

В МОЗ також нагадують, якщо ви маєте хронічні захворювання та приймаєте систематичне лікування, необхідно пам'ятати про те, які ліки взяти з собою.

Нагадаємо, раніше ми писали про список бомбосховищ по всій Україні.

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