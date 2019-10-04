"Укртютюн" просит ВР отклонить правку к проекту 1049 о наценке на табачные изделия

Ассоциация "Укртютюн" просит народных депутатов во время рассмотрения законопроекта №1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование отклонить правку депутатов от "Слуги народа" В.Дубинского и А.Юрченко о введении торговых наценок на табачные изделия. Об этом говорится в соответствующем обращении ассоциации, передает РБК-Украина со ссылкой на "Украинские новости".

По мнению экспертов, такая инициатива приведет к существенному ограничению конкуренции как между производителями и импортерами, так и между предприятиями розничной торговли, а также станет дополнительным фактором для подорожания табачных изделий и, совокупно с другими факторами, дополнительно будет стимулировать рост объемов нелегальной торговли.

Кроме того, указанная правка внесена с нарушением регламента и никоим образом не связана с содержанием законопроекта и целью его принятия, не согласуется со статьями Хозяйственного кодекса и является антиконкурентной, убеждают в Ассоциации.

По подсчетам экспертов, такое нововведение приведет к росту средней цены сигарет на 18% (в среднем 7 грн на пачку) дополнительно к повышению цены, обусловленной увеличением акцизного налога на 20% с января 2020 года (в среднем 6 грн на пачку), как это предусмотрено Налоговым кодексом.

"Это будет означать подорожание сигарет в среднем на 13 грн, что приведет к дополнительному росту объема нелегальной торговли. С точки зрения производителя производство сигарет в Украине при условии предложенного распределения дохода между производителем и предприятиями торговли становится экономически неоправданным. Вместе с тем указанное распределение не будет распространяться на производство сигарилл, сигар и табака для самокруток", - поясняют специалисты Ассоциации.

Депутатов просят во время рассмотрения законопроекта № 1049 во втором чтении настоять на вынесении указанной правки на отдельное голосование и отклонить ее.

Напомним, Верховная рада планирует рассмотреть во втором чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" (рег. № 1049 от 29.08.2019).

На заседании профильного комитета 3 октября была поддержана внесена народными депутатами Юрченко и Дубінським правка №8 к настоящему законопроекту, которым устанавливаются оптово-отпускные и розничные цены на табачные изделия (торговые наценки).