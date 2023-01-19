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"Укртютюн" просить президента відтермінувати зміни у законодавстві щодо дизайну пачки сигарет

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Четвер 19 січня 2023 11:21
"Укртютюн" просить президента відтермінувати зміни у законодавстві щодо дизайну пачки сигарет Фото: "Укртютюн" просить президента відтермінувати зміни у законодавстві щодо дизайну пачки сигарет (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Українська асоціація виробників тютюнових виробів "Укртютюн" просить президента Володимира Зеленського відтермінувати норми закону, що передбачають запровадження оновлених вимог щодо дизайну пачки сигарет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на листі асоціації, опублікованому на її сайті.

Так, з 11 січня 2024 року законом передбачені оновлені вимоги щодо розміру і форми пачки сигарет, а також медичних попереджень, які наносяться на упаковку.

Згідно з даними асоціації, зазначені зміни та підготовка до виконання вимог закону вимагають технічного і технологічного оновлення виробничих потужностей. Цей процес передбачає імпорт, налагодження і випробування обладнання, яке виготовляється лише під замовлення.

"У зв’язку із воєнними діями, ракетними обстрілами всієї території України, руйнуваннями енергетичної і транспортної інфраструктури, виробники тютюнових виробів в Україні позбавлені можливості провести переоснащення своїх ліній, забезпечити доставку, встановлення, налагодження роботи, випробування необхідного обладнання", - зазначили в асоціації.

Тютюнові виробники констатують проблеми, з якими вже зіштовхнулися: виробник, що встановлює і налагоджує обладнання, не готовий відправляти своїх фахівців у країну, на території якої ведуться бойові дії; мають місце перебої у роботі виробництв через відключення електроенергії і регулярні обстріли (під час повітряної тривоги, всі процеси зупиняються і персонал фабрики прямує у бомбосховище).

За прогнозами асоціації, неможливість оновлення виробничих потужностей призведе до переорієнтації на імпортну продукцію і скорочення локальних виробництв.

"Укртютюн" просить президента відтермінувати набрання чинності відповідних норм закону на 2 роки після скасування воєнного стану в Україні.

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