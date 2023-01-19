"Укртютюн" просить президента відтермінувати зміни у законодавстві щодо дизайну пачки сигарет
Українська асоціація виробників тютюнових виробів "Укртютюн" просить президента Володимира Зеленського відтермінувати норми закону, що передбачають запровадження оновлених вимог щодо дизайну пачки сигарет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на листі асоціації, опублікованому на її сайті.
Так, з 11 січня 2024 року законом передбачені оновлені вимоги щодо розміру і форми пачки сигарет, а також медичних попереджень, які наносяться на упаковку.
Згідно з даними асоціації, зазначені зміни та підготовка до виконання вимог закону вимагають технічного і технологічного оновлення виробничих потужностей. Цей процес передбачає імпорт, налагодження і випробування обладнання, яке виготовляється лише під замовлення.
"У зв’язку із воєнними діями, ракетними обстрілами всієї території України, руйнуваннями енергетичної і транспортної інфраструктури, виробники тютюнових виробів в Україні позбавлені можливості провести переоснащення своїх ліній, забезпечити доставку, встановлення, налагодження роботи, випробування необхідного обладнання", - зазначили в асоціації.
Тютюнові виробники констатують проблеми, з якими вже зіштовхнулися: виробник, що встановлює і налагоджує обладнання, не готовий відправляти своїх фахівців у країну, на території якої ведуться бойові дії; мають місце перебої у роботі виробництв через відключення електроенергії і регулярні обстріли (під час повітряної тривоги, всі процеси зупиняються і персонал фабрики прямує у бомбосховище).
За прогнозами асоціації, неможливість оновлення виробничих потужностей призведе до переорієнтації на імпортну продукцію і скорочення локальних виробництв.
"Укртютюн" просить президента відтермінувати набрання чинності відповідних норм закону на 2 роки після скасування воєнного стану в Україні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.