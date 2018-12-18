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"Укртранснафта" обратилась в госорганы из-за угрозы прекращения транспортировки нефти

Новости » Экономика    18.12.2018 - 19:21
"Укртранснафта" обратилась в госорганы из-за угрозы прекращения транспортировки нефти
Иллюстративное фото (twitter.com/MINECONOMDEV)

Транспортировка нефти может быть прекращена с 1 января

"Укртранснафта" обратилась в государственные органы из-за угрозы прекращения транспортировки нефти с 1 января 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ.

Как отмечается, обращение направлено в Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), Кабинет министров Украины, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и НАК "Нафтогаз Украины".

В документе отмечается, что АО "Укртранснафта" должно было выбрать себе поставщика электричества и заключить с ним договор о поставке электрической энергии потребителю в срок до 11 декабря 2018 года. В случае неизбрания нового поставщика электричества, поставки электрической энергии должны осуществляться поставщиком "последней надежды".

Однако операторы систем распределения получили соответствующие лицензии только во второй половине ноября 2018 года. Поставщики электрической энергии разместили публичные коммерческие предложения и формы договоров только в декабре 2018 года.

Кроме того, по состоянию на 18.12.2018 Кабинет министров Украины не определил (не возложил обязанности) поставщика "последней надежды".

Отсутствие своевременных актов и документов регулятора рынка электрической энергии (с учетом длительности процедур закупок в соответствии с Законом Украины "О публичные закупки" с заключением договора длится ориентировочно 2-3 месяца) сделало невозможным своевременно заключить Обществом соответствующие договоры на поставку электроэнергии с 01.01.2019 как по свободным ценам, так и с поставщиком "последней надежды".

"Во второй декаде декабря 2018 года АО "Укртранснафта" получило предупреждение от нескольких операторов систем распределения о прекращении распределения электрической энергии с 01.01.2019 в связи с отсутствием у Общества договора на поставку электроэнергии в 2019 году. Данная ситуация приведет к полной остановке насосных агрегатов, и соответственно до полной остановки транспортировки нефти с 01 января 2019 года", - говорится в сообщении.

Сообщается, что с целью предотвращения негативных последствий, необходимо безотлагательное принятие решений и регуляторных актов относительно обеспечения непрерывного электроснабжения объектов нефтетранспортной системы Украины и ее постоянной работы с января 2019 года.

Напомним, в наблюдательном совете "Нафтогаза" рассказали об риски отсутствия нового контракта на транзит газа.
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