"Укртранснафта" звернулась до держорганів через загрозу припинення транспортування нафти

Ілюстративне фото (twitter.com/MINECONOMDEV)

Транспортування нафти може бути припинене з 1 січня

"Укртранснафта" звернулась до державних органів через загрозу припинення транспортування нафти з 1 січня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний документ.

Як зазначається, звернення направлене до Ради національної безпеки та оборони України (РНБО), Кабінету міністрів України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та НАК "Нафтогаз України".

У документі зазначається, що АТ "Укртранснафта" повинне було обрати собі електропостачальника та укласти з ним договір про постачання електричної енергії споживачу в термін до 11 грудня 2018 року. У разі необрання нового електропостачальника, постачання електричної енергії повинне здійснюватися постачальником "останньої надії".

Однак оператори систем розподілу отримали відповідні ліцензії тільки в другій половині листопада 2018 року. Постачальники електричної енергії розмістили публічні комерційні пропозиції та форми договорів тільки у грудні 2018 року.

Крім того, станом на 18.12.2018 Кабінет міністрів України не визначив (не поклав обов’язки) постачальника "останньої надії".

Відсутність своєчасних актів і документів регулятора ринку електричної енергії (з врахуванням тривалості процедур закупівель відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" з укладанням договору триває орієнтовно 2-3 місяці) унеможливило своєчасно укласти Товариством відповідні договори на постачання електроенергії з 01.01.2019 як за вільними цінами, так і з постачальником "останньої надії".

"В другій декаді грудня 2018 року АТ "Укртранснафта" отримало попередження від декількох операторів систем розподілу про припинення розподілу електричної енергії з 01.01.2019 в зв’язку з відсутністю в Товариства договору на постачання електроенергії у 2019 році. Дана ситуація призведе до повної зупинки насосних агрегатів, та відповідно до повної зупинки транспортування нафти з 01 січня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що з метою запобігання негативним наслідкам, необхідно невідкладне прийняття рішень та регуляторних актів щодо забезпечення безперервного електрозабезпечення об’єктів нафтотранспортної системи України та її сталої роботи з січня 2019 року.