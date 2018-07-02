"Укртрансгаз" почти втрое завысил задолженность "Запорожгаза"

ПАО "Запорожгаз" будет доказывать неправомерность действий "Укртрансгаза" в судебном порядке

ПАО "Запорожгаз" 17 мая 2018 получило от ЧАО "Укртрансгаз" судебный иск на сумму 385 млн гривен. Реальная и документально подтверждена задолженность компании перед Оператором ГТС составляет почти 115 млн гривен. ПАО "Запорожгаз" будет доказывать неправомерность действий "Укртрансгаза" в судебном порядке. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Оператор ГТС пытается взыскать с ПАО "Запорожгаз" стоимость газа, который был поставлен и потреблен предприятиям тепловой энергетики в течение прошлых отопительных периодов. При этом "Укртрансгаз" завышает стоимость газа для ТКЭ, выдавая его как газ, закупленный для услуг балансировки.

"НАК "Нафтогаз Украины" с помощью своей дочерней компании "Укртрансгаз", создал схему, которая позволяет оформлять реализацию газа, испозьзованного предприятиями ТКЭ, по завышенным ценам в 2 раза. Для этого систематически отказывает тепловикам в подписании актов приема-передачи газа по социальной цене. Отсутствие таких актов, по мнению НАК, является формальным основанием для признания такого газа несанкционированно потребленным, и его стоимость в таком случае согласно Кодексу газотранспортной системы определяется с применением коэффициента, который увеличивает цену природного газа вдвое ", - говорит коммерческий директор "Запорожгаза" Антон Кий.

Напомним, что НАК "Нафтогаз Украины" является единственным поставщиком газа для ТКЭ. Но до сих оператор ГТС не предоставил "Запорожгазу" информацию, кто был поставщиком этого газа. Это приводит к образованию искусственных долгов, которые не имеют никаких источников погашения.

Задолженность перед "Укртрансгазом" в размере почти 115 млн гривен, которую "Запорожгаз" признает, образовалась из-за недостаточности тарифа на распределение природного газа. Для ее погашения необходим тариф, который будет покрывать все экономически обоснованные расходы компании.

В действующем тарифе "Запорожгаза" на закупку природного газа для производственно-технологических потерь предусмотрено 174, 2 млн гривен. В этом году ожидаемая стоимость этого газа составляет 289,1 млн гривен. То есть компания получит около 115 млн гривен убытков только на закупке газа для производственных нужд.

14 июня 2018 НКРЭКУ утвердила временную методику расчета тарифов на распределение, исходя из объемов распределенного газа. В течение прошлого года ПАО "Запорожгаз" дважды проводил открытые слушания по пересмотру тарифа на услуги распределения газа. Призываем НКРЭКУ утвердить безубыточный тариф и компенсировать понесенные компанией убытки.