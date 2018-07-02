"Укртрансгаз" майже втричі збільшив заборгованість "Запоріжгазау"

ПАТ "Запоріжгаз" буде доказувати неправомірність дій "Укртрансгазу" в судовому порядку

ПАТ "Запоріжгаз" 17 травня 2018 року отримав від ПрАТ "Укртрансгаз" судовий позов на суму 385 млн гривень Реальна та документально підтверджена заборгованість компанії перед Оператором ГТС складає майже 115 млн гривень ПАТ "Запоріжгаз" буде доказувати неправомірність дій "Укртрансгазу" в судовому порядку. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Оператор ГТС в судовому порядку намагається стягнути з ПАТ "Запоріжгаз" вартість газу, який був поставлений і спожитий підприємствам теплової енергетики впродовж минулих опалювальних періодів. При цьому "Укртрансгаз" завищує вартість газу для ТКЕ, видаючи його як газ закуплений для послуг балансування.

"НАК "Нафтогаз України" за допомогою своєї дочірньої компанії "Укртрансгаз", створив схему, яка дозволяє оформлювати реалізацію газу, що спожили підприємства ТКЕ, по двічі завищених цінах. Для цього систематично відмовляє тепловикам у підписанні актів приймання-передачі газу по соціальній ціні. Відсутність таких актів, на думку НАК, є формальною підставою для визнання такого газу несанкціоновано спожитим, і його вартість в такому випадку за правилами Кодексу газотранспортної системи визначається із застосуванням коефіцієнта, який збільшує ціну природного газу вдвічі", - говорить комерційний директор "Запоріжгазу" Антон Кій.

Нагадаємо, що НАК "Нафтогаз України" є єдиним постачальником газу для ТКЕ. Але до сьогодні оператор ГТС не надав "Запоріжгазу" інформацію, хто був постачальником цього газу. Це призводить до утворення штучних боргів, які не мають жодних джерел погашення.

Заборгованість перед "Укртрансгазом" у розмірі майже 115 млн гривень, яку "Запоріжгаз" визнає, утворилася через недостатність тарифу на розподіл природного газу. Для її погашення необхідний тариф, який покриватиме всі економічно обґрунтовані витрати компанії.

В діючому тарифі "Запоріжгазу" на закупівлю природного газу для виробничо-технологічних потреб передбачено 174, 2 млн гривень Цього року очікувана вартість цього газу складає 289,1 млн гривень Тобто компанія отримає близько 115 млн гривень збитків тільки на закупівлі газу для виробничих потреб.

14 червня 2018 НКРЕКП затвердила Тимчасову методику розрахунку тарифів на розподіл, виходячи з обсягів розподіленого газу. Впродовж минулого року ПАТ "Запоріжгаз" двічі проводило відкриті слухання щодо перегляду тарифу на послуги розподілу газу. Закликаємо НКРЕКП затвердити беззбитковий тариф і компенсувати понесені компанією збитки.