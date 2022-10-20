"Укртрансгаз" провалив закупку на 21 млн гривень

На його думку, існують всі ознаки тендерної змови між "Укртрансгаз", ТОВ "ЗЗБВ "ДЕК" і ТОВ "Альянс будівельників України".

Зокрема, він звернув увагу на те, що "Укртрансгаз" намагався закупівлю за завищеною ціною майже на 5 мільйонів гривень, а коли це не вдалося - відмінив торги, при цьому розкривши цінові пропозиції учасників.

Згідно з вимогами тендеру, ціна однієї плити була визначена в розмірі 8452,17 грн. Усього планувалося придбати 2 505 плит (три лоти) для постачання трьом різним підрозділам компанії.

У тендері мали намір взяти участь 11 учасників на перший і третій лоти і 10 учасників на другий лот.

Через місяць після подання документів "Укртрансгаз" відхилив усі пропозиції та визначив переможців - ТОВ "Завод залізобетонних виробів "Дорожні та енергетичні конструкції" і ТОВ "Альянс будівельників України".

Представники одного з учасників, пропозиція якого була відхилена, подали скаргу на дії "Укртрансгазу" до АМКУ. У скарзі вони звернули увагу, що інші учасники тендеру були відсторонені з надуманих причин, а "Укртрансгаз" не навів аргументів для дискваліфікації.

Крім цього, згідно з документом, ТОВ "Завод залізобетонних виробів "Дорожні та енергетичні конструкції" (ТОВ "ЗЗБВ "ДЕК"), який відповідно до наданих документів є виробником залізобетонних дорожніх плит ПД 2-9,5, на вимогу тендерної документації підготував паспорти на запропонований товар, в якому була зазначена кількість плит відповідно до тендера, а дата паспорта була датована попереднім днем до дати подачі пропозиції.

При цьому інший переможець ТОВ "Альянс будівельників України", який запропонував для постачання плити виробництва ТОВ "ЗЗБВ "ДЕК», не лише надав ті самі паспорти, які були підготовлені ТОВ "ЗЗБВ "ДЕК" для участі в той самій закупівлі, але й надав ці паспорти завірені підписом та печаткою ТОВ "ЗЗБВ "ДЕК".

Антимонопольний комітет ухвалив рішення відхилити пропозицію ТОВ «Альянс будівельників України" та відновити пропозицію ТОВ "ЗЗБК "Еталон". Однак за кілька годин до наступного аукціону "Альянс будівельників України" написав вимогу до "Укртрансгазу" про те, що пропозиція другого переможця ТОВ "ЗЗБК "ДЕК" не відповідає вимогам замовника, на що замовник погодився, скасувавши тендер взагалі.

"Оголосити тендер, відхилити пропозиції майже всіх учасників з надуманих обставин. Протягнути дві пропозиції з ніякими документами, які видно неозброєним оком та не прикриваючись в зговорі. Отримати десятки вимог, програти оскарження в Антимонопольному комітеті. Прийняти відвертий злив одного учасника в зговорі на іншого, з питання, строк за яким сплинув місяць назад, яке відповідно до Законодавства не мали право навіть розглядати. Провести аукціон, розголосивши усі ціни, а потім скасувати торги", - наголосив активіст.

Він також звернувся до керівника "Укртрансгазу" Сергія Переломи з проханням звернути увагу на дії підлеглих, які могли вплинути на результати тендеру.